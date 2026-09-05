Жительница Башкирии Сайма Исаева отметила вековой юбилей

В Учалинском районе вековой рубеж перешагнула Сайма Исаева. С юбилеем долгожительницу поздравил глава администрации Руслан Гилязетдинов.

Судьба у Саймы Зигановны была непростая: пережила репрессии родных, потерю дома, суровые годы войны и непростое послевоенное время. Работала разнорабочей на золотом прииске. Вышла замуж за командира разведвзвода, который дошел до Праги.

Сегодня долгожительница окружена заботой большой семьи: трое внуков, четверо правнуков и двое праправнуков. Сайма Зигановна до сих пор сама стирает вручную хозяйственным мылом, потому что не признает стиральную машину, готовит, выращивает цветы и лечится исключительно полевыми травами, которые собирает и сушит каждое лето.

Ранее жительница деревни Иштыбаево Мишкинского района Фагия Агзамова отметила 95-летний юбилей.