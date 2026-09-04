Медик из Башкирии Фагия Агзамова отметила 95-летие

Жительница деревни Иштыбаево Мишкинского района Фагия Агзамова отметила 95-летний юбилей. Со знаменательным событием ее поздравили в администрации района.

Фагия Фазылбековна всю свою жизнь посвятила здравоохранению. Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего десять лет. Отец Фазылбек Шайбаков ушел на фронт, в 1943 году он погиб. Как и многие сверстники, Фагия Агзамова трудилась в колхозе, помогала собирать урожай для отправки на фронт. После войны окончила краткосрочные курсы и стала медсестрой — трудилась в ФАПах деревень Староарзаматово и Иштыбаево Мишкинского района.

Сегодня Фагия Фазылбековна живет в кругу большой семьи: пятеро детей, одиннадцать внуков и двенадцать правнуков. Представители районной администрации вручили юбилярше подарки и поздравительные открытки от имени президента страны Владимира Путина.

Ранее жительница Башкирии Рамзия Асфандиярова встретила 90-летний юбилей.