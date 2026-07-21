Жительница Башкирии Рамзия Асфандиярова встретила 90-летний юбилей

В селе Мариинский Стерлитамакского района свой 90-летний юбилей отметила труженица тыла, ветеран труда Рамзия Гаделгареевна Асфандиярова. Поздравить юбиляршу с солидной датой приехали представители районного Совета ветеранов и Отрадовского сельского поселения, а также родные и близкие.

​Гости вручили имениннице памятные подарки и зачитали официальные поздравления.

​«Для нас огромная честь поздравлять человека с таким богатым жизненным путем. Ваш оптимизм, стойкость и любовь к жизни — это бесценный пример для всех нас», — отметили представители ветеранской организации.

​Сама Рамзия Гаделгареевна призналась, что секрет её долголетия заключается в постоянном труде и позитивном настрое.

​«Спасибо большое за такое внимание и теплые слова. Главное — жить в мире, трудиться и радоваться каждому дню, окруженным заботой близких», — поделилась юбилярша.

Ранее народная артистка Башкирии Нажия Аллаярова отметила 90-летний юбилей.