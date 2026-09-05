В Уфе «забыли» поставить инженерные сети на баланс города

В Кировском районе прокуратура обнаружила бесхозные инженерные сети. Выяснилось, что один из участков коммунальной инфраструктуры не состоит на балансе ресурсоснабжающей организации.

В судебном порядке надзорное ведомство потребовало администрацию поставить трубопровод на учет. Суд признал требования обоснованными и удовлетворил их. Позицию прокуратуры также поддержали суды апелляционной и кассационной инстанций.

Исполнение решения суда находится на контроле.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Уфе нашли причину потопов после дождей. Прокуратура нашла нарушения в обслуживании ливневок.