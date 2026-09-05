В Уфе ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду

Сегодня в Уфе с 20:00 часов прогнозируется ухудшение погодных условий в виде усиления ветра. Оно продлится до 20:00 часов 6 сентября, сообщили в администрации столицы.

Ожидается облачная погода с прояснениями, ночью — без существенных осадков. Днём местами возможны кратковременный дождь и гроза.

Ветер южный и юго-западный, его скорость составит 5–10 м/с, при этом местами порывы могут достигать 18 м/с. Температура воздуха ночью — +14, +16°С, днём — +23, +25°С.

Мэрия Уфы призывает горожан быть внимательными и соблюдать меры безопасности.

«Избегайте нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, заборами и хрупкими конструкциями, не паркуйте там автомобили», — говорится в сообщении.

Чтобы сообщить о факте или угрозе падения дерева и каких-либо конструкций, звоните в ЕДДС г. Уфы — тел. 279-90-00 или по номеру 112.

В выходные в Башкирии будет по-летнему тепло, сообщал сегодня «Башинформ».