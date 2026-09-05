В выходные в Башкирии будет по-летнему тепло

В Башкирии в выходные дни среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 4-6°. Об этом сообщает Башгидромет.
С приближением области пониженного давления с запада атмосферное давление будет постепенно понижаться. В северо-западных районах республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Сохранится теплая погода с температурой воздуха.
Так, сегодня, 5 сентября, ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем прогреется до +23,+28°.
В воскресенье, 6 сентября, без существенных осадков, по северо-западу прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +10,+15°, днем +20,+25°, по югу до +30°.
Ухудшаться погода начнет в первой половине следующей недели. Прогнозируются дожди различной интенсивности и понижение температуры воздуха.
Ранее «Башинформ» писал о том, что Гидрометцентр России даёт оптимистичный прогноз на весь сентябрь: месяц ожидается теплее климатической нормы на один градус.
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