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08:26 (UTC+5), 05 Сентября 2026

В выходные в Башкирии будет по-летнему тепло

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова
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В Башкирии в выходные дни среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 4-6°. Об этом сообщает Башгидромет.

С приближением области пониженного давления с запада атмосферное давление будет постепенно понижаться. В северо-западных районах республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Сохранится теплая погода с температурой воздуха.

Так, сегодня, 5 сентября, ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем прогреется до +23,+28°.

В воскресенье, 6 сентября, без существенных осадков, по северо-западу прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +10,+15°, днем +20,+25°, по югу до +30°.

Ухудшаться погода начнет в первой половине следующей недели. Прогнозируются дожди различной интенсивности и понижение температуры воздуха.

Ранее «Башинформ» писал о том, что Гидрометцентр России даёт оптимистичный прогноз на весь сентябрь: месяц ожидается теплее климатической нормы на один градус.

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