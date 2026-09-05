В Башкирии задержали 46 опасных водителей

Только за сутки на дорогах Башкирии отстранили от вождения 46 нетрезвых человек. Двое их них сели за руль будучи пьяными повторно. Теперь им грозит уголовная ответственность, сообщил главный Госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Всего сотрудники ДПС выявили более 1500 нарушений правил дорожного движения. Чаще всего автолюбители управляли транспортом без прав (34 факта), садились за руль, будучи лишенными водительских прав (7), выезжали на полосу встречного движения в неположенном месте (60), перевозили детей без автокресел (41).

Владимир Севастьянов напомнил, что, если стали свидетелем того, как водитель в состоянии опьянения садится за руль, можно сообщить об этом по «телефону доверия» МВД по Республике Башкортостан: 8 (347) 272-32-92 или в чат-бот Госавтоинспекции @GIBDDRB_02bot.

Ранее стало известно, что у 29-летнего жителя Иглинском районе конфисковали дорогостоящий автомобиль за пьяную езду.