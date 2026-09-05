В Башкирии любитель пьяной езды лишился автомобиля

У 29-летнего жителя Иглинском районе конфисковали дорогостоящий автомобиль.

По данным прокуратуры, в апреле 2026 года нетрезвый мужчина, который уже был лишен водительских прав, сел за руль автомобиля «Субару ИксВ». В селе Иглино его остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Подсудимый признал вину в совершении преступлений.

Суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. Автомобиль конфисковали в доход государства.

Ранее в Благовещенске 28-летний житель города лишился Infiniti.