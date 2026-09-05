В Башкирии объявили штормовое предупреждение

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в республике. В юго-восточных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность, а по северо-западу грозы и порывы ветра до 18 метров в секунду. Ночью и утром прогнозируется туман 500 м и менее.

В МЧС Башкирии напомнили, что во время грозы закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, уберите с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. На улице обходите шаткие строения, избегайте нахождения вблизи деревьев, сооружений повышенного риска.

Ранее «Башинформ» публиковал более подробный прогноз погоды на ближайшие дни.