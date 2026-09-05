«Рыжий метеор»: в Башкирии засняли подготовку белки к зиме

В природном парке «Зилим» за заготовкой зимних запасов засняли рыжего «метеора». Осень для белок горячая пора. Нужно успеть найти, отсортировать и спрятать тысячи орехов, желудей и семян.

На кадрах, опубликованных в соцсетях нацпарка, видно, как белка носится по стволам деревьев с поразительной скоростью, чтобы закопать свои припасы в мох или спрятать в дупло.

«Интересно, что про многие свои кладовые она потом забудет, а весной благодаря её забывчивости в парке "Зилим" вырастут новые деревья», - отметили в дирекции.

Ранее «Башинформ» публиковал кадры, как медведь ворует колоду с бортевым медом.