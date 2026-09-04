Жителей Башкирии ждут на сельхозярмарках

На таких ярмарках можно приобрести натуральные, свежие продукты, включая мед, овощи и фрукты, местного производства.

За три дня организуют 55 ярмарочных площадок. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.

Ранее Башинформ сообщил о том, что посетителями 14-го по счету семейного фестиваля «Молочная страна», состоявшегося в этом году в субботу, 29 августа, стали 87 тысяч человек.