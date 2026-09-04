В Оренбуржье оценили ущерб от атак на склады маркетплейсов

Об этом в интервью «Оренбург Медиа» заявила вице-президент Торгово-промышленной палаты региона Татьяна Демина. По её словам, общероссийский ущерб только по WB оценивается в сотни миллиардов рублей, и доля Оренбуржья здесь существенна.

«Наиболее уязвим малый бизнес. Им нужны средства для перезапуска. Один из механизмов — налоговые рассрочки, но изменения в Налоговый кодекс должны пройти через Госдуму», — пояснила она.

Эксперт предложила упростить механизм: подтверждать остатки по данным маркетплейса и предоставлять пострадавшим с оборотом до 300 млн рублей либо прямую компенсацию, либо льготный кредит под 3%.

Говоря о восстановлении, Демина подчеркнула разницу между производителями и перекупщиками. Для первых ситуация проще из-за наличия незавершённого производства, тогда как селлеры, которые заказывают товары из Китая, зачастую не имеют промежуточных складов и теряют весь оборотный капитал. Ключевой проблемой она назвала отсутствие документов от маркетплейсов, подтверждающих ущерб.

«Без такой справки нельзя обратиться за компенсацией. Можно было бы признать все остатки на сгоревшем складе утраченными, а позже скорректировать данные. Это дало бы бизнесу возможность подтвердить потери», — предложила Демина.