В Башкирию на следующей неделе придет похолодание

В предстоящие выходные дни с приближением области пониженного давления с запада атмосферное давление в республике будет постепенно понижаться. Об этом сообщает Башгидромет.
По данным синоптиков, при близости атмосферного фронта в северо-западных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. По остальной территории региона существенных осадков не ожидается.
Сохранится теплая погода. Температура воздуха в ночные часы составит +10, +15 градусов, по востоку до +5 градусов.
Днем в субботу, 5 сентября, воздух прогреется до +23, +28 градусов, по югу столбик термометра поднимется до +30.
В воскресенье, 6 сентября, станет чуть прохладнее. Днем ожидается от +20 до +25 градусов. Среднесуточные температуры воздуха в этот период будут превышать климатическую норму на 4–6 градусов.
Ухудшение погодных условий в Башкортостане прогнозируется в первой половине следующей недели. На смену теплу придет циклон, который принесет дожди различной интенсивности в большинство районов республики и заметное понижение температуры воздуха.
Ранее синоптики сообщили, когда в регион придет бабье лето.
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