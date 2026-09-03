Башгидромет: Настоящее бабье лето в Башкирию ещё не пришло, но надежда есть

Жители Башкортостана, наслаждающиеся тёплой и солнечной погодой в начале сентября, торопятся назвать её «бабьим летом». Однако, по мнению синоптиков, это не совсем верно.

Как рассказала в беседе с журналистом «Башинформа» начальник отдела метеопрогнозов Башгидромета Гульназ Загитова, нынешнее потепление — это лишь «возврат тепла», который ошибочно принимают за то самое бабье лето.

«Бабье лето в Башкирии еще не началось. Это пока возврат тепла», — пояснила Гульназ Ахатовна. Добавив, что аномально тёплая погода задержится в республике до конца недели: столбики термометров поднимутся до +23, +28 градусов. 6 сентября температура немного понизится из-за нарастающей облачности — до +20, +25 градусов.

Настоящее бабье лето — классический длительный период сухой и тёплой погоды, который традиционно наблюдается в нашей климатической зоне во второй половине сентября, по словам специалиста, пока остаётся под вопросом.

«Сейчас мы не можем конкретно сказать, будет в этом году бабье лето или нет, потому что это достаточно заблаговременный прогноз, и на 100% судить я сейчас никак не могу. Пока у нас идёт возвратное летнее тепло, потом фон температуры несколько понизится, и в начале следующей недели вероятность осадков будет увеличиваться. А там уже посмотрим», — отметила синоптик.

Она напомнила, что в прошлом году бабье лето всё же было — умеренно-тёплое, с температурами +17, +22 градуса, но с кратковременными дождями.

Вместе с тем Гидрометцентр России даёт оптимистичный прогноз на весь сентябрь: месяц ожидается теплее климатической нормы на один градус.