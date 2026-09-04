В Башкирии приставы снесли самовольную пристройку у подъезда жилого дома

Ранее местный житель незаконно построил помещение у подъезда, что не понравилось соседям. Суд обязал мужчину самостоятельно снести пристройку и восстановить фасад здания в течение месяца. Однако собственник проигнорировал решение суда и административные штрафы.

В итоге демонтаж провели сотрудники службы судебных приставов за счет федерального бюджета. Теперь потраченные на работы средства будут взысканы с должника. Исполнительное производство закрыли, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Башкирии пристав спасла прохожего.