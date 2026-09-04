ЦУР Башкирии рассказал о ремонте Северного кольца Агидели

Как рассказали в новом выпуске совместного проекта Центра управления республикой и канала БСТ «Инцидент-репортаж», важный для людей маршрут ведет к автовокзалу, госучреждениям и парку города.
На подъезде к Агидели, а также на улицах Первых строителей и Академика Курчатова мостовая находилась в неудовлетворительном состоянии. После Прямой линии Хабирова вопрос на контроль взял ЦУР Башкортостана. Специалисты профильных ведомств оценили износ дорожного полотна более чем в 50%. Ранее на участках проводили только ямочный ремонт.
Работы на Северном кольце выполнили на общей площади 1,2 тыс. кв. метров и заменили бордюры на гранитные.
«Вода не отходила по водостоку, сейчас нормально. Теперь хорошие дороги, наша Агидель очень красивая и чистая», — комментируют жители.
Ремонт продолжат в 2027 году.
«Вторым этапом в следующем году 600 погонных метров автодороги по улице Курчатова завершим», — сообщила начальник отдела по архитектуре и строительству Агидели Гузель Хисматуллина.
Напомним, в Салавате идет масштабный ремонт теплосетей.
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