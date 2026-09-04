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17:03 (UTC+5), 04 Сентября 2026

ЦУР Башкирии рассказал о ремонте Северного кольца Агидели

Этот объект, а также часть улицы Академика Курчатова преобразились после обращения жителей на Прямую линию-2025 с Главой Башкирии Радием Хабировым.

Фото: проект «Инцидент-репортаж» | стоп-кадр видео БСТ
Иван Вавилов
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Как рассказали в новом выпуске совместного проекта Центра управления республикой и канала БСТ «Инцидент-репортаж», важный для людей маршрут ведет к автовокзалу, госучреждениям и парку города.

На подъезде к Агидели, а также на улицах Первых строителей и Академика Курчатова мостовая находилась в неудовлетворительном состоянии. После Прямой линии Хабирова вопрос на контроль взял ЦУР Башкортостана. Специалисты профильных ведомств оценили износ дорожного полотна более чем в 50%. Ранее на участках проводили только ямочный ремонт.

Работы на Северном кольце выполнили на общей площади 1,2 тыс. кв. метров и заменили бордюры на гранитные.

«Вода не отходила по водостоку, сейчас нормально. Теперь хорошие дороги, наша Агидель очень красивая и чистая», — комментируют жители.

Ремонт продолжат в 2027 году.

«Вторым этапом в следующем году 600  погонных метров автодороги по улице Курчатова завершим», — сообщила начальник отдела по архитектуре и строительству Агидели Гузель Хисматуллина.
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