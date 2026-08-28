В башкирском Салавате идет масштабный ремонт теплосетей

Работы начались с самых проблемных участков, срок службы которых превысил 30 лет. Об этом рассказали в новом выпуске проекта Центра управления республикой и канала БСТ «Инцидент-репортаж».
С наступлением отопительного сезона в информсистемы ЦУР РБ регулярно поступают обращения жителей по поводу качества теплоснабжения и задержек с запуском отопления. Каждая такая жалоба берётся на особый контроль.
В Салавате ситуацию проанализировали, оценили ресурсы и приступили к обновлению, которое стало возможным благодаря слаженному межведомственному взаимодействию администрации города, минЖКХ, БашРТС и ЦУРа.
«Раньше при строительстве нашего города теплосети укладывались прямо в землю. Сейчас наши строители делают тепловые каналы, для того чтобы труба не соприкасалась с почвой и было намного легче проводить ремонт, чтобы в том числе избежать тепловых потерь», — прокомментировал мэр города Марат Загидуллин.
Местные жители положительно оценивают процесс.
«Мы постоянно видим, как руководство города заботится о жителях, постоянно проводит выездные проверки качества выполняемых работ», — поделилась Альбина Ахметшина.
«Это очень большая работа, которую часто, может быть, не видят или недооценивают, но благодаря этому у всех нас будет тепло зимой», — поделилась Анна Сосновская.
Завершить обновление теплосетей планируют до начала отопительного сезона. После монтажа новых коммуникаций все вскрытые участки заасфальтируют.
Ранее обращение к Главе Башкирии Радию Хабирову помогло решить вопрос со строительством моста.
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