Сельхозярмарок в Уфе станет больше

5 и 6 сентября уфимцы смогут приобрести мед, овощи, фрукты и другие продукты напрямую от башкирских производителей на ярмарках выходного дня.
В субботу ярмарочная торговля развернется по следующим адресам:
— на участке автодороги по ул. Правды — от ул. Ухтомского до Новороссийской;
— на перекрестке ул. Интернациональной и ул. Машиностроителей;
— на перекрестке ул. Мушникова и бульвара Баландина;
— на площадках по ул. Рабкоров, 3, 5, 7 и 20;
— возле парка «Волна» по ул. Ахметова;
— на площади перед Дворцом спорта;
— на площади перед Дворцом молодежи;
— на площади имени Серго Орджоникидзе.
В воскресенье ярмарки продолжат свою работу на тех же площадках, за исключением улицы Правды и парка «Волна».
Ранее Башинформ сообщил о том, что с 4 по 6 сентября в 37 городах и районах Башкирии проводятся сельскохозяйственные ярмарки.
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