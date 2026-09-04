Сельхозярмарок в Уфе станет больше

5 и 6 сентября уфимцы смогут приобрести мед, овощи, фрукты и другие продукты напрямую от башкирских производителей на ярмарках выходного дня.

В субботу ярмарочная торговля развернется по следующим адресам:

— на участке автодороги по ул. Правды — от ул. Ухтомского до Новороссийской;

— на перекрестке ул. Интернациональной и ул. Машиностроителей;

— на перекрестке ул. Мушникова и бульвара Баландина;

— на площадках по ул. Рабкоров, 3, 5, 7 и 20;

— возле парка «Волна» по ул. Ахметова;

— на площади перед Дворцом спорта;

— на площади перед Дворцом молодежи;

— на площади имени Серго Орджоникидзе.

В воскресенье ярмарки продолжат свою работу на тех же площадках, за исключением улицы Правды и парка «Волна».

Ранее Башинформ сообщил о том, что с 4 по 6 сентября в 37 городах и районах Башкирии проводятся сельскохозяйственные ярмарки.