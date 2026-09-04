Начальник ГАИ Башкирии призвал сообщать о несовершеннолетних водителях

Начальник Госавтоинспекции по РБ Владимир Севастьянов обратился к жителям региона с призывом сообщать о несовершеннолетних, управляющих транспортными средствами. Поводом послужила очередная трагедия: накануне в Дюртюлинском районе подросток на мотоцикле врезался в дорожный знак и погиб.

Руководитель ведомства подчеркнул, что управление мотоциклом разрешено только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории и с установленного законом возраста. Передача управления лицу, не имеющему права управления, влечет административную ответственность для владельца техники.

Кроме того, закон предусматривает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для его жизни (вплоть до лишения свободы), если они сопряжены с реальной угрозой причинения тяжкого вреда здоровью или смерти.

Госавтоинспектор призвал граждан фиксировать случаи езды подростков на питбайках, мотоциклах и другой технике и сообщать об этом по телефону доверия МВД по РБ: 8(347)279-32-92.