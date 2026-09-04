Начальник ГАИ Башкирии призвал сообщать о несовершеннолетних водителях

Начальник Госавтоинспекции по РБ Владимир Севастьянов обратился к жителям региона с призывом сообщать о несовершеннолетних, управляющих транспортными средствами. Поводом послужила очередная трагедия: накануне в Дюртюлинском районе подросток на мотоцикле врезался в дорожный знак и погиб.
Руководитель ведомства подчеркнул, что управление мотоциклом разрешено только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории и с установленного законом возраста. Передача управления лицу, не имеющему права управления, влечет административную ответственность для владельца техники.
Кроме того, закон предусматривает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для его жизни (вплоть до лишения свободы), если они сопряжены с реальной угрозой причинения тяжкого вреда здоровью или смерти.
Госавтоинспектор призвал граждан фиксировать случаи езды подростков на питбайках, мотоциклах и другой технике и сообщать об этом по телефону доверия МВД по РБ: 8(347)279-32-92.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.