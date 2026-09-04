В Башкирии юный мотоциклист врезался в дорожный знак и погиб

По предварительным данным ГАИ РБ, накануне ночью на 25 км автодороги Дюртюли – Бураево подросток за рулем мотоцикла «ИЖ Планета-5» не справился с управлением и совершил наезд на дорожный знак.

От сильного удара несовершеннолетний водитель скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в Башкирии осудили водителя, погубившего в нетрезвом ДТП пассажирку.