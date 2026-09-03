В Башкирии осудили водителя, погубившего в нетрезвом ДТП пассажирку

По информации объединенной пресс-службы судов РБ, 20 июня 2025 года нетрезвый подсудимый за рулем «БМВ» ехал по ул. Сельской Богородской Уфы. Он не справился с управлением и совершил наезд на светофорный объект, после чего столкнулся с электроопорой и опорой дорожного знака.

В ДТП одна из пяти пассажиров скончалась на месте от полученных травм. Остальные пассажиры получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Подсудимый вину признал частично. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Также судом постановлено взыскать с осужденного в пользу матери погибшей компенсацию морального вреда в размере 1 млн 700 тысяч рублей и в пользу двух потерпевших по 700 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

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