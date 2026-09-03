Жителей Башкирии предупредили о чрезвычайной пожароопасности и тумане

МЧС по Башкирии предупредило граждан о том, что 4 сентября в отдельных юго-восточных районах республики ожидается чрезвычайная пожароопасность, ночью и утром туман с видимостью 500 м и менее.

Как информировал Башинформ, завтра существенных осадков не ожидается. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15°, по востоку до +5°, днем +23, +28°.