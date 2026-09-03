Какая погода ждет жителей Башкирии в ближайшие три дня

По данным синоптиков, сегодня, 3 сентября, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем составит +23, +28°.

В пятницу, 4 сентября, также существенных осадков не ожидается. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15°, по востоку до +5°, днем +23, +28°.

В субботу, 5 сентября, без существенных осадков, по северу небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15°, по востоку до +5°, днем +23, +28°.

Ранее Башинформ сообщал о том, что покажут звезды жителям Башкирии в сентябре.