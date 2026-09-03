В Уфе отменили проект застройки квартала в Советском районе

Власти столицы Башкирии отменили разработку проекта планировки и межевания территории в Советском районе города. Постановление подписал и. о. мэра Уфы Рустам Шарипов.
Речь идет об участке, ограниченном улицами Ленина, Революционной, Карла Маркса и детской железной дорогой. Известно, что первоначальный документ о разработке проекта был издан ранее 16 июня.
Инициатива принята на основании обращения спецзастройщика «Экодевелопмент». Причины отмены не уточняются.
Ранее мэрия Уфы отменила проект строительства улицы Такиуллы Алиева.
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