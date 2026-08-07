Власти Уфы отменили проект строительства улицы Такиуллы Алиева

Разработка проекта планировки и межевания территории для строительства улицы Такиуллы Алиева и реконструкции участка улицы Георгия Мушникова в Калининском районе столицы отменена. Постановление об этом подписал и. о. мэра Уфы Рустам Шарипов.
Принятый 17 апреля 2026 года документ предусматривал подготовку документации для возведения ул. Такиуллы Алиева на участке от Интернациональной до Сельской Богородской, а также обновление улицы Георгия Мушникова от Сельской Богородской до дома № 16 по улице Георгия Мушникова.
Как следует из нового постановления, решение принято на основании обращения ООО «Авангард плюс» от 23 июня. Причины отмены проекта не уточняются.
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