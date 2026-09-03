В Оренбурге открыли новый мост через реку Сакмару

Известно, что возведение объекта велось ускоренными темпами с применением инноваций: впервые в Оренбурге использовали метод продольной надвижки пролёта, вдвое увеличили русловые пролёты для пропуска паводковых вод, а для защиты экологии Сакмары установили локальные очистные сооружения.

Длина моста превышает 300 м, с учетом подходов — 846 м, информирует «Оренбург Медиа». Здесь организовано двухполосное движение для транспорта грузоподъёмностью свыше 100 тонн, обустроены тротуары, освещение и ограждения. На примыкании к улице Соболева Гора установлен светофор.

Находившееся же на этом месте аварийное сооружение, законсервированное около 40 лет назад, демонтировали.

Как отмечает издание, до конца 2026 года подрядчик приступит к строительству развязки на Донгузской и Беляевской, а в 2027-м — к работам на мосту по улице Терешковой.

Ранее жителей Уфы предупредили о предстоящем ремонте Затонского моста.