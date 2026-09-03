В Башкирии появились новые арт-объекты в центре Стерлитамака

Гусь-турист и гусыня-барышня ждут жителей и гостей города. С ними можно сфотографироваться на память.

Новые арт-объекты установили в преддверии фестиваля гостеприимства «Купец 2.0» и в честь 260-летия Стерлитамака.

Напомним, как ранее сообщал «Башинформ», фестиваль «Купец 2.0» пройдет с 4 по 6 сентября в стерлитамакском сквере имени Салавата Юлаева. Хедлайнерами фестиваля и Дня города станут этно-музыкальный проект «Зайнетдин» и группа «Браво». Также на сцене выступят артисты в рамках фестиваля «Мин башҡортса һөйләшәм».