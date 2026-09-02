В Башкирии назвали хедлайнеров фестиваля «Купец 2.0» и Дня города

Хедлайнерами фестиваля и Дня города станут этно-музыкальный проект «Зайнетдин» и группа «Браво». Также на сцене выступят артисты в рамках фестиваля «Мин башҡортса һөйләшәм», сообщает пресс-служба правительства региона.

За пять лет фестиваль стал одним из крупнейших событий республики. Он ежегодно собирает десятки тысяч гостей, сотни ремесленников, артистов и представителей креативных индустрий.

— Фестиваль «Купец 2.0» вырос из городского праздника в событие федерального уровня, подтверждением чему стала победа в премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности» в 2022 году. В этом году событие приобретает новый масштаб, войдя в программу празднования 260-летия Стерлитамака. Мы видим, что такие проекты создают туристический поток, дают импульс местному бизнесу и формируют узнаваемый бренд города. Чем больше качественных событий мы проводим, тем сильнее позиции Башкортостана на туристической карте страны, — отметила министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина.

Программа первого дня «Стерлитамак купеческий» познакомит гостей с атмосферой старого города через ярмарочные представления, национальные подворья и выступления творческих коллективов. Второй день будет посвящен 260-летию Стерлитамака: состоятся торжественное открытие Дня города, выставка национально-культурных центров «Улица Мира», молодежные «Задворки», исторические реконструкции, творческие площадки и праздничная концертная программа. Финальный день пройдет под девизом «Стерлитамак молодой» — в центре внимания окажутся дети и молодежь: концерты, игровые программы, творческие выступления, посвящение в студенты и фестиваль молодежных танцевальных коллективов.

Среди новых площадок этого года — «Юбилейная верста», на которой крупнейшие предприятия Стерлитамака представят свои достижения и вклад в развитие города, фотовыставка «Было — стало», а также ретро-квартал в парке имени Кирова с арт-пространствами, интерактивными программами и атмосферой купеческого Стерлитамака.

Для гостей из Уфы и Оренбурга совместно с официальным перевозчиком фестиваля «Башкортостанской ППК», Стерлитамакским троллейбусным управлением и туроператором «Башгид» организован удобный мультимодальный маршрут «Поезд-Троллейбус». График движения доступен по ссылке.

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