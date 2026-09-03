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11:00 (UTC+5), 03 Сентября 2026

Победители «студенческой и школьной весны» получили награды в Уфе

Встреча состоялась в пространстве столицы республики «Квартирник».

В 2026 году студенты и школьники республики заняли десятки призовых мест на уровне страны.
Фото: Дарья Дворникова | Пресс-служба Минмолодежи РБ
Наталья Овчарук
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В столице Башкирии прошла встреча победителей и призеров федеральных этапов «Российской студенческой и школьной весны». В этом году студенты и школьники республики заняли десятки призовых мест на уровне страны. Встреча с министром молодежи республики Вито Сабировым состоялась в пространстве «Квартирник».

«Это те ребята, которые прошли все отборочные этапы в нашей республике, достойно представили Башкортостан на уровне страны и привезли в регион немало побед, показав себя и свои таланты на большой сцене. В этом году в Башкортостане программа объединила больше 50 тысяч участников и зрителей», — напомнил министр.

С федерального этапа студенты вузов привезли десяток побед: в направлении «Медиа» Богдан Симонов занял 1 место; в театральном направлении Айдар Исхаков и Роберт Амиров — 1 место; в направлении «Вокал» — 1 места у народного вокального ансамбля «Юность» и у их дуэта. Айдар Исхаков занял 2 место, «Твинсы» получили спецприз фестиваля; в инструментальном направлении 2 место у Айдара Исхакова, сборная «Держава» и Ансамбль думбристок «Язмыш» получили спецприз; в танцевальном направлении дуэт «Атмосферы» занял 3 место, сам танцевальный проект получил спецприз; региональная программа «Время романтиков» получила спецприз фестиваля.

«Мы благодарны за эту поездку. Это отличный шанс выступить на большой сцене, попробовать себя и свои силы, и найти новые контакты в творческой среде», — поделилась участница народного танцевального проекта «Атмосфера»  Елизавета Александрова.

Дарья Дворникова Пресс-служба Минмолодежи РБ
Дарья Дворникова Пресс-служба Минмолодежи РБ
Дарья Дворникова Пресс-служба Минмолодежи РБ
Фото: Дарья Дворникова | Пресс-служба Минмолодежи РБ
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Также десяток побед привезли школьники Башкортостана: Иван Петраев из Калтасинского района занял первое место в вокальном направлении, в инструментальном направлении Иван получил спецприз. Также в инструментальном направлении первое место у Анастасии Бартеневой из города Салавата. В танцевальном направлении молодежи республики два первых места: ROBOBANDA из Уфы победила в двух номинациях. Танцевальный коллектив «Элегия» из Туймазинского района заняла второе место по стране. В театральном направлении Тимур Гильманов из Октябрьского занял третье место, а Образцовый театр «Щелкунчик» из того же города получил спецприз фестиваля. Еще один спецприз у Мирона Кирина из Уфы, парень проявляет себя в медиа. Региональная программа «В поисках себя» получила специальный приз фестиваля.

Ранее Башинформ сообщал о том, что к «Студвесне» в регионе привлекли и ссузы, и вузы.

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