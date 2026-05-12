К «Студенческой весне» в Башкирии привлекли и ссузы, и школы

50 тысяч студентов приняли участие в фестивале «Студенческая весна» в Башкирии. На гала-концерте побывал Глава Башкирии. Радий Хабиров остался в восторге от талантов участников.
«Это было здорово! Мы к этому фестивалю привлекли не только студентов вузов, но и учащихся колледжей и школ», — отметил руководитель региона на оперативном совещании правительства. Он дал поручение министру молодежной политики Вито Сабирову развивать «Студвесну» и дать предложения по нововведениям на внутреннем совещании.
Ранее Башинформ публиковал речь Главы Башкирии на гала-концерте «Студенческой весны»:
«У „Студенческой весны“ уже многолетняя история. Мы попытались сделать ее еще лучше и шире. Мы будем оказывать поддержку талантливой молодежи, чтобы она могла себя реализовать. Ваши годы учебы — это самые счастливые годы в вашей жизни. И если вы занимаетесь тем, что вам близко, это здорово. Мне выпала честь объявлять победителей. Но скажу одно: вы все — победители», — сказал Радий Хабиров и наградил победителей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.