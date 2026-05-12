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07:15 (UTC+5), 12 Мая 2026

К «Студенческой весне» в Башкирии привлекли и ссузы, и школы

Новое поручение по данному вопросу дал Глава республики Радий Хабиров.

Фото: Олег Яровиков | Фотобанк ИА «Башинформ»
Наталья Овчарук

50 тысяч студентов приняли участие в фестивале «Студенческая весна» в Башкирии. На гала-концерте побывал Глава Башкирии. Радий Хабиров остался в восторге от талантов участников.

«Это было здорово! Мы к этому фестивалю привлекли не только студентов вузов, но и учащихся колледжей и школ», — отметил руководитель региона на оперативном совещании правительства. Он дал поручение министру молодежной политики Вито Сабирову развивать «Студвесну» и дать предложения по нововведениям на внутреннем совещании.

Ранее Башинформ публиковал речь Главы Башкирии на гала-концерте «Студенческой весны»:

«У „Студенческой весны“ уже многолетняя история. Мы попытались сделать ее еще лучше и шире. Мы будем оказывать поддержку талантливой молодежи, чтобы она могла себя реализовать. Ваши годы учебы — это самые счастливые годы в вашей жизни. И если вы занимаетесь тем, что вам близко, это здорово. Мне выпала честь объявлять победителей. Но скажу одно: вы все — победители», — сказал Радий Хабиров и наградил победителей.
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