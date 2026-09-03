В Башкирии потомки ветеранов вспомнят победу над милитаристской Японией

Именно 3 сентября 1945 года указом президиума Верховного Совета СССР этот день был объявлен праздником победы над Японией, и та же дата указана на оборотной стороне медали «За победу над Японией», которой награждали участников боёв на Дальнем Востоке.

Днём ранее, 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии перед Объединёнными Нациями. Так завершилась самая кровопролитная война в истории человечества, длившаяся шесть лет и унёсшая десятки миллионов жизней. Для людей это означало, что наконец-то наступил долгожданный мир.

Однако победа досталась дорогой ценой. В ходе Маньчжурской стратегической операции против миллионной Квантунской армии советские солдаты освободили Маньчжоу-Го. Так называлось марионеточное государство, созданное японской военной администрацией на оккупированной территории Маньчжурии на северо-востоке Китая. В то горячее лето 1945 года советские войска потеряли убитыми более 36 тысяч солдат и офицеров. Как пишут историки, не менее двух тысяч бойцов погибли в боях против Северной армии Японии на Сахалине и Курилах.

Надо отметить, что даже бомбардировки США японских городов Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года не заставили сдаться Японию. Решающий вклад в разгром японских милитаристов внесла именно Красная Армия и память об этом подвиге священна.

Свои силы в победу вложила и Башкирия. В годы Великой Отечественной войны из республики на фронт ушли более 710 тысяч призывников и добровольцев. Около 300 тысяч бойцов не вернулись домой, ещё почти 50 тысяч вернулись в родной край инвалидами.

Однако для многих башкирских солдат война продолжилась и после 9 мая 1945 года. Подразделения, в которых они служили, после капитуляции Германии перебросили на Дальний Восток для разгрома Квантунской армии. Они воевали на Забайкальском, 1-м и 2-м Дальневосточных фронтах, в составе Тихоокеанского флота и Амурской речной флотилии. Среди них немало воинов, подвиг которых страна отметила боевыми наградами за мужество, проявленное в боях с японскими милитаристами.

Один из них житель деревни Дмитриевка Белебеевского района Николай Николаевич Голубков. Старшина 1-й статьи защищал Родину в составе зенитной батареи Амурской военной флотилии.

Свой подвиг Николай Голубков совершил 9 августа 1945 года во время десанта в город Фуюань (Северо-Восточный Китай). Его отделение встретило ожесточенное сопротивление противника, который крепко закрепился в дзотах и зданиях города. В атаку тогда пошёл отряд моряков. За ними пошли и морские пехотинцы. В ходе наступления Голубков первым ворвался в дзот врага, забросал его гранатами, но сам был смертельно ранен.

Звание Героя Советского Союза старшине 1-й статьи Николаю Голубкову присвоено указом президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года (посмертно), а имя Героя навечно зачислено в списки экипажа корабля.