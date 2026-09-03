В Башкирии потомки ветеранов вспомнят победу над милитаристской Японией

Именно 3 сентября 1945 года указом президиума Верховного Совета СССР этот день был объявлен праздником победы над Японией, и та же дата указана на оборотной стороне медали «За победу над Японией», которой награждали участников боёв на Дальнем Востоке.
Днём ранее, 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии перед Объединёнными Нациями. Так завершилась самая кровопролитная война в истории человечества, длившаяся шесть лет и унёсшая десятки миллионов жизней. Для людей это означало, что наконец-то наступил долгожданный мир.
Однако победа досталась дорогой ценой. В ходе Маньчжурской стратегической операции против миллионной Квантунской армии советские солдаты освободили Маньчжоу-Го. Так называлось марионеточное государство, созданное японской военной администрацией на оккупированной территории Маньчжурии на северо-востоке Китая. В то горячее лето 1945 года советские войска потеряли убитыми более 36 тысяч солдат и офицеров. Как пишут историки, не менее двух тысяч бойцов погибли в боях против Северной армии Японии на Сахалине и Курилах.
Надо отметить, что даже бомбардировки США японских городов Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года не заставили сдаться Японию. Решающий вклад в разгром японских милитаристов внесла именно Красная Армия и память об этом подвиге священна.
Свои силы в победу вложила и Башкирия. В годы Великой Отечественной войны из республики на фронт ушли более 710 тысяч призывников и добровольцев. Около 300 тысяч бойцов не вернулись домой, ещё почти 50 тысяч вернулись в родной край инвалидами.
Однако для многих башкирских солдат война продолжилась и после 9 мая 1945 года. Подразделения, в которых они служили, после капитуляции Германии перебросили на Дальний Восток для разгрома Квантунской армии. Они воевали на Забайкальском, 1-м и 2-м Дальневосточных фронтах, в составе Тихоокеанского флота и Амурской речной флотилии. Среди них немало воинов, подвиг которых страна отметила боевыми наградами за мужество, проявленное в боях с японскими милитаристами.
Один из них житель деревни Дмитриевка Белебеевского района Николай Николаевич Голубков. Старшина 1-й статьи защищал Родину в составе зенитной батареи Амурской военной флотилии.
Свой подвиг Николай Голубков совершил 9 августа 1945 года во время десанта в город Фуюань (Северо-Восточный Китай). Его отделение встретило ожесточенное сопротивление противника, который крепко закрепился в дзотах и зданиях города. В атаку тогда пошёл отряд моряков. За ними пошли и морские пехотинцы. В ходе наступления Голубков первым ворвался в дзот врага, забросал его гранатами, но сам был смертельно ранен.
Звание Героя Советского Союза старшине 1-й статьи Николаю Голубкову присвоено указом президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года (посмертно), а имя Героя навечно зачислено в списки экипажа корабля.
Сафуана Абдулхаковича Басырова из Мишкинского района призвали в ряды Советской Армии в ноябре 1943 года, тогда ему исполнилось 18 лет. Молодого солдата сразу отправили служить на Дальний Восток. Он служил в артиллерийской части города Ворошилов Приморского края. В 1944 году воевал на границе с Маньчжурией, в августе 1945 года принял участие в освободительной операции против японских захватчиков на севере Корейского полуострова. Также он принимал участие в боях в Северной Корее, на острове Сахалин и Курильских островах.
Сафуана Басырова наградили медалями «За отвагу», «За победу над Японией», орденом Отечественной войны II степени и другими наградами. В 2025 году Сафуан Абдулхакович был удостоен звания «Почётный гражданин города Уфы».
Ветеран Великой Отечественной войны из Октябрьского Геннадий Кузьмич Шариков проходил службу в Советской Армии с 1944 по 1951 год. С ноября 1944‑го участвовал в Маньчжурской операции советско‑японской войны, служил в звании сержанта в 223‑й отдельной гаубичной артиллерийской бригаде в должности топографиста‑вычислителя. За свои боевые заслуги удостоен ордена Отечественной войны II степени, медали «За победу над Японией», медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
Николай Александрович Фомин из села Базгиево Шаранского района ушёл на фронт в августе 1943 года. Он воевал с японскими империалистами в составе войск Забайкальского фронта и награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией».
Радиотелеграфист Владимир Антонович Пискарёв, служивший в батальоне связи, стал участником разгрома Квантунской армии, за что был награждён орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Японией», а спустя десятилетия лично получил из рук Главы Башкортостана Радия Хабирова юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».
Жители Башкирии рассказывают о своих героях, воевавших с Японией, на портале «Бессмертный полк». «Башинформ» изучил информацию о них и выяснил, что Раиса Рахматуллевича Рахимова призвали в Советскую армию в ноябре 1943 года. Он служил ровно семь лет, пишут его внуки. По их словам, капитан Рахимов принимал участие в советско-японской войне с августа по сентябрь 1945 года в составе 50-го стрелкового полка 39-й дивизии 1-го Дальневосточного фронта в должности наводчика миномёта артиллерийской батареи.
«С боями Раис Рахматуллевич вместе с дивизией шёл через Хинганский хребет, по болотам. Японцы оказывали отчаянное сопротивление. Встречались японцы-смертники (самураи), которые отстреливались до последнего, но не справлялись и убивали себя. Особенно тяжёлые бои шли на подступах к городу Харбин. Дивизия взяла этот город почти с ходу, но японцы, получив подкрепление, пошли в наступление, и нашим пришлось оставить этот город и отступить. Через два дня, перегруппировав силы, получив подкрепление из соседней дивизии, создав достаточное количество боеприпасов, дивизия со второй попытки овладела городом Харбин. При этом были взяты в плен большое количество японцев. После взятия города Харбин дивизия дальше не пошла, а остановилась в этом городе, и вскоре объявили о том, что милитаристская Япония капитулировала перед союзниками (Россией, США и Англией). Так закончилась для Раиса Рахматуллевича война с Японией и это был конец Второй мировой войны», — написали потомки героя.
Барый Сабирьянович Риянов родился в деревне Агарды Благоварского района. В ноябре 1943 года ему было 17 лет, когда его призвали в армию. Служил матросом Тихоокеанского ВМФ в составе 254-го стрелкового полка 39-й стрелковой дивизии Первого Дальневосточного фронта.
По воспоминаниям его потомков, 9 августа 1945 года дивизия пересекла государственную границу и с боями двигалась по Маньчжурии. 11 августа освободила город Лишучжень. 13 августа дивизия вышла к железнодорожной станции Цинькоучжань, а 16 августа разгромила ожесточенно сопротивлявшихся японцев на станции Чушань.
«Приказом командира 39-й гвардейской стрелковой дивизии от 7 сентября 1945 года Барый Риянов за образцовое выполнение боевого задания и проявленные при этом доблесть и мужество, награждён медалью „За боевые заслуги“. Указом президиума Верховного Народного Собрания КНДР в 1948 году за освобождение Корейского полуострова от японского контроля награждён медалью „За освобождение Кореи“», — написали с гордостью дети Барыя Риянова.
Справка ИА «Башинформ»
8 августа 1945 года в 17.00 Москва вручила японскому послу документ об объявлении войны. В нём говорилось, что боевые действия начнутся на следующий день. Из-за разницы во времени между Москвой и Дальним Востоком у японцев оставался всего час до начала атаки.
На рассвете 9 августа разведотряды трёх советских фронтов перешли в наступление. Авиация нанесла удары по военным объектам в Харбине, Синьцзине и Цзилине, а также по войскам и коммуникациям противника у границы. Тихоокеанский флот перерезал морские пути между Кореей, Маньчжурией и Японией, а также атаковал японские базы в Северной Корее.
Забайкальский фронт наступал из Монголии и Забайкалья. Советские подразделения преодолели степи, пустыню Гоби и Хинганские горы, разгромили японские группировки у Калгана, Солуни и Хайлара, вышли к важным центрам Маньчжурии и отрезали Квантунскую армию от японских войск в Северном Китае.
1-й Дальневосточный фронт наступал из Приморья навстречу Забайкальскому. Он прорвал пограничные укрепления японцев, отбил их контрудары, занял Цзилинь и Харбин (вместе со 2-м Дальневосточным фронтом). Вместе с морскими десантниками Тихоокеанского флота взял порты Юки, Расин, Сэйсин и Гэндзан, затем занял Северную Корею и отрезал японские войска от метрополии.
2-й Дальневосточный фронт с помощью Амурской флотилии форсировал реки Амур и Уссури, прорвал долговременную оборону, пересёк Малый Хинган и вместе с 1-м Дальневосточным взял Харбин.
14 августа советские войска начали новый штурм. За шесть дней 1-й Дальневосточный фронт продвинулся на 120–150 км вглубь Маньчжурии, прорвал оборону и вышел на рубеж Линькоу — Муданьцзян — Начжин. Японское командование предложило перемирие, но боевые действия с их стороны не прекращались. Только через три дня Квантунская армия получила приказ о капитуляции, который начал выполняться с 20 августа, но не везде и не сразу, кое-где японцы продолжали сопротивление.
16 августа после тяжёлых боёв частями 1-й Краснознамённой и 5-й армий был взят Муданьцзян. 19 августа японцы стали массово сдаваться, а в Мукдене советские войска взяли в плен императора Маньчжоу-Го Пу И.
К 20 августа советские части вышли на Маньчжурскую равнину. С 18 по 27 августа высаживались воздушные десанты в Харбине, Фэнтяне, Синьцзине и других городах, также действовали подвижные передовые отряды.
В итоге миллионная Квантунская армия была полностью разгромлена. По советским данным, убито 84 тысячи японцев, взято в плен около 600 тысяч. Безвозвратные потери Советской армии составили 12 тысяч человек.
Советские войска заняли Маньчжурию. А 18 августа началась Курильская десантная операция, в ходе которой были заняты Курильские острова. Также прошла Южно-Сахалинская операция по освобождению южной части Сахалина.
2 сентября 1945 года на борту линкора «Миссури» в Токийском заливе был подписан акт о капитуляции Японии.
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