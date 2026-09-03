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В Башкирии потомки ветеранов вспомнят победу над милитаристской Японией

Сегодня в России отмечается День воинской славы — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Памятную дату в 2020 году установили федеральным законом. Подпись президента России Владимира Путина вернула историческую справедливость.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
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Именно 3 сентября 1945 года указом президиума Верховного Совета СССР этот день был объявлен праздником победы над Японией, и та же дата указана на оборотной стороне медали «За победу над Японией», которой награждали участников боёв на Дальнем Востоке.

Днём ранее, 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии перед Объединёнными Нациями. Так завершилась самая кровопролитная война в истории человечества, длившаяся шесть лет и унёсшая десятки миллионов жизней. Для людей это означало, что наконец-то наступил долгожданный мир.

Однако победа досталась дорогой ценой. В ходе Маньчжурской стратегической операции против миллионной Квантунской армии советские солдаты освободили Маньчжоу-Го. Так называлось марионеточное государство, созданное японской военной администрацией на оккупированной территории Маньчжурии на северо-востоке Китая. В то горячее лето 1945 года советские войска потеряли убитыми более 36 тысяч солдат и офицеров. Как пишут историки, не менее двух тысяч бойцов погибли в боях против Северной армии Японии на Сахалине и Курилах.

Надо отметить, что даже бомбардировки США японских городов Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года не заставили сдаться Японию. Решающий вклад в разгром японских милитаристов внесла именно Красная Армия и память об этом подвиге священна.

Свои силы в победу вложила и Башкирия. В годы Великой Отечественной войны из республики на фронт ушли более 710 тысяч призывников и добровольцев. Около 300 тысяч бойцов не вернулись домой, ещё почти 50 тысяч вернулись в родной край инвалидами.

Однако для многих башкирских солдат война продолжилась и после 9 мая 1945 года. Подразделения, в которых они служили, после капитуляции Германии перебросили на Дальний Восток для разгрома Квантунской армии. Они воевали на Забайкальском, 1-м и 2-м Дальневосточных фронтах, в составе Тихоокеанского флота и Амурской речной флотилии. Среди них немало воинов, подвиг которых страна отметила боевыми наградами за мужество, проявленное в боях с японскими милитаристами.

Один из них житель деревни Дмитриевка Белебеевского района Николай Николаевич Голубков. Старшина 1-й статьи защищал Родину в составе зенитной батареи Амурской военной флотилии.

Свой подвиг Николай Голубков совершил 9 августа 1945 года во время десанта в город Фуюань (Северо-Восточный Китай). Его отделение встретило ожесточенное сопротивление противника, который крепко закрепился в дзотах и зданиях города. В атаку тогда пошёл отряд моряков. За ними пошли и морские пехотинцы. В ходе наступления Голубков первым ворвался в дзот врага, забросал его гранатами, но сам был смертельно ранен.

Звание Героя Советского Союза старшине 1-й статьи Николаю Голубкову присвоено указом президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года (посмертно), а имя Героя навечно зачислено в списки экипажа корабля.

соцсети главы администрации Калининского района Уфы Газизьяна Ахмедьянова ВКонтакте ветеран Великой Отечественной войны Сафуан Абдулхакович Басыров
ветеран Великой Отечественной войны Сафуан Абдулхакович Басыров
Фото: соцсети главы администрации Калининского района Уфы Газизьяна Ахмедьянова | ВКонтакте

Сафуана Абдулхаковича Басырова из Мишкинского района призвали в ряды Советской Армии в ноябре 1943 года, тогда ему исполнилось 18 лет. Молодого солдата сразу отправили служить на Дальний Восток. Он служил в артиллерийской части города Ворошилов Приморского края. В 1944 году воевал на границе с Маньчжурией, в августе 1945 года принял участие в освободительной операции против японских захватчиков на севере Корейского полуострова. Также он принимал участие в боях в Северной Корее, на острове Сахалин и Курильских островах.

Сафуана Басырова наградили медалями «За отвагу», «За победу над Японией», орденом Отечественной войны II степени и другими наградами. В 2025 году Сафуан Абдулхакович был удостоен звания «Почётный гражданин города Уфы».

Лилия Габитова информационно-аналитический отдел администрации Октябрьского ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Кузьмич Шариков
ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Кузьмич Шариков
Фото: Лилия Габитова | информационно-аналитический отдел администрации Октябрьского

Ветеран Великой Отечественной войны из Октябрьского Геннадий Кузьмич Шариков проходил службу в Советской Армии с 1944 по 1951 год. С ноября 1944‑го участвовал в Маньчжурской операции советско‑японской войны, служил в звании сержанта в 223‑й отдельной гаубичной артиллерийской бригаде в должности топографиста‑вычислителя. За свои боевые заслуги удостоен ордена Отечественной войны II степени, медали «За победу над Японией», медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Валерий Шахов ИА «Башинформ» ветеран Великой Отечественной войны Николай Александрович Фомин
ветеран Великой Отечественной войны Николай Александрович Фомин
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

Николай Александрович Фомин из села Базгиево Шаранского района ушёл на фронт в августе 1943 года. Он воевал с японскими империалистами в составе войск Забайкальского фронта и награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией».

Валерий Шахов ИА «Башинформ» ветеран Великой Отечественной войны Владимир Антонович Пискарёв
ветеран Великой Отечественной войны Владимир Антонович Пискарёв
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

Радиотелеграфист Владимир Антонович Пискарёв, служивший в батальоне связи, стал участником разгрома Квантунской армии, за что был награждён орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Японией», а спустя десятилетия лично получил из рук Главы Башкортостана Радия Хабирова юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Жители Башкирии рассказывают о своих героях, воевавших с Японией, на портале «Бессмертный полк». «Башинформ» изучил информацию о них и выяснил, что Раиса Рахматуллевича Рахимова призвали в Советскую армию в ноябре 1943 года. Он служил ровно семь лет, пишут его внуки. По их словам, капитан Рахимов принимал участие в советско-японской войне с августа по сентябрь 1945 года в составе 50-го стрелкового полка 39-й дивизии 1-го Дальневосточного фронта в должности наводчика миномёта артиллерийской батареи.

«С боями Раис Рахматуллевич вместе с дивизией шёл через Хинганский хребет, по болотам. Японцы оказывали отчаянное сопротивление. Встречались японцы-смертники (самураи), которые отстреливались до последнего, но не справлялись и убивали себя. Особенно тяжёлые бои шли на подступах к городу Харбин. Дивизия взяла этот город почти с ходу, но японцы, получив подкрепление, пошли в наступление, и нашим пришлось оставить этот город и отступить. Через два дня, перегруппировав силы, получив подкрепление из соседней дивизии, создав достаточное количество боеприпасов, дивизия со второй попытки овладела городом Харбин. При этом были взяты в плен большое количество японцев. После взятия города Харбин дивизия дальше не пошла, а остановилась в этом городе, и вскоре объявили о том, что милитаристская Япония капитулировала перед союзниками (Россией, США и Англией). Так закончилась для Раиса Рахматуллевича война с Японией и это был конец Второй мировой войны», — написали потомки героя.

Барый Сабирьянович Риянов родился в деревне Агарды Благоварского района. В ноябре 1943 года ему было 17 лет, когда его призвали в армию. Служил матросом Тихоокеанского ВМФ в составе 254-го стрелкового полка 39-й стрелковой дивизии Первого Дальневосточного фронта.

По воспоминаниям его потомков, 9 августа 1945 года дивизия пересекла государственную границу и с боями двигалась по Маньчжурии. 11 августа освободила город Лишучжень. 13 августа дивизия вышла к железнодорожной станции Цинькоучжань, а 16 августа разгромила ожесточенно сопротивлявшихся японцев на станции Чушань.

«Приказом командира 39-й гвардейской стрелковой дивизии от 7 сентября 1945 года Барый Риянов за образцовое выполнение боевого задания и проявленные при этом доблесть и мужество, награждён медалью „За боевые заслуги“. Указом президиума Верховного Народного Собрания КНДР в 1948 году за освобождение Корейского полуострова от японского контроля награждён медалью „За освобождение Кореи“», — написали с гордостью дети Барыя Риянова.

Справка ИА «Башинформ»

8 августа 1945 года в 17.00 Москва вручила японскому послу документ об объявлении войны. В нём говорилось, что боевые действия начнутся на следующий день. Из-за разницы во времени между Москвой и Дальним Востоком у японцев оставался всего час до начала атаки.

На рассвете 9 августа разведотряды трёх советских фронтов перешли в наступление. Авиация нанесла удары по военным объектам в Харбине, Синьцзине и Цзилине, а также по войскам и коммуникациям противника у границы. Тихоокеанский флот перерезал морские пути между Кореей, Маньчжурией и Японией, а также атаковал японские базы в Северной Корее.

Забайкальский фронт наступал из Монголии и Забайкалья. Советские подразделения преодолели степи, пустыню Гоби и Хинганские горы, разгромили японские группировки у Калгана, Солуни и Хайлара, вышли к важным центрам Маньчжурии и отрезали Квантунскую армию от японских войск в Северном Китае.

1-й Дальневосточный фронт наступал из Приморья навстречу Забайкальскому. Он прорвал пограничные укрепления японцев, отбил их контрудары, занял Цзилинь и Харбин (вместе со 2-м Дальневосточным фронтом). Вместе с морскими десантниками Тихоокеанского флота взял порты Юки, Расин, Сэйсин и Гэндзан, затем занял Северную Корею и отрезал японские войска от метрополии.

2-й Дальневосточный фронт с помощью Амурской флотилии форсировал реки Амур и Уссури, прорвал долговременную оборону, пересёк Малый Хинган и вместе с 1-м Дальневосточным взял Харбин.

14 августа советские войска начали новый штурм. За шесть дней 1-й Дальневосточный фронт продвинулся на 120–150 км вглубь Маньчжурии, прорвал оборону и вышел на рубеж Линькоу — Муданьцзян — Начжин. Японское командование предложило перемирие, но боевые действия с их стороны не прекращались. Только через три дня Квантунская армия получила приказ о капитуляции, который начал выполняться с 20 августа, но не везде и не сразу, кое-где японцы продолжали сопротивление.

16 августа после тяжёлых боёв частями 1-й Краснознамённой и 5-й армий был взят Муданьцзян. 19 августа японцы стали массово сдаваться, а в Мукдене советские войска взяли в плен императора Маньчжоу-Го Пу И.

К 20 августа советские части вышли на Маньчжурскую равнину. С 18 по 27 августа высаживались воздушные десанты в Харбине, Фэнтяне, Синьцзине и других городах, также действовали подвижные передовые отряды.

В итоге миллионная Квантунская армия была полностью разгромлена. По советским данным, убито 84 тысячи японцев, взято в плен около 600 тысяч. Безвозвратные потери Советской армии составили 12 тысяч человек.

Советские войска заняли Маньчжурию. А 18 августа началась Курильская десантная операция, в ходе которой были заняты Курильские острова. Также прошла Южно-Сахалинская операция по освобождению южной части Сахалина.

2 сентября 1945 года на борту линкора «Миссури» в Токийском заливе был подписан акт о капитуляции Японии.

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