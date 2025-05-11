«Повод гордиться»: радиотелеграфист из Башкирии Владимир Пискарев

Радиотелеграфист, старший сержант, обладатель ордена Отечественной войны II степени и медали за победу над Японией Владимир Пискарев — герой выпуска совместного проекта ЦУР Башкортостана и БСТ «Повод гордиться».

Владимир Антонович родился 21 января 1926 года. В 1943 году, когда Пискареву было 17 лет, он отправился на фронт на Дальний Восток. В 1945 году, будучи в батальоне связи, стал участником разгрома Квантунской армии, за которым последовала капитуляция Японии. Служил в Советской армии до 1950 года, обеспечивая связь между Пхеньяном и Москвой.

Вернувшись домой, Владимир Пискарев начал обустраивать родное село. В частности, занялся его электрификацией. Когда началось строительство Салавата, переехал в город, где продолжил свой труд, принося свет в новые дома. Выйдя на заслуженный отдых, Владимир Антонович направил все силы на реализацию благотворительных проектов.

Первый — памятник, посвященный защитникам Родины в 1941–1945 годах, в селе Михайловка Куюргазинского района. Там же он высадил цветы и деревья. Второй проект был реализован в селе Михайловка Федоровского района. Здесь Владимир Антонович возвел металлическую ограду вокруг памятника защитникам Родины в 1941–1945 годах и обустроил гранитную плиту. Третий проект — благоустройство в том же селе заброшенного «Поповского родника» — источника с богатой историей.

Самым масштабным проектом стало строительство часовни неподалеку от родника, которая позже была переименована в храм Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина».

В декабре 2024 года ветеран обратился в администрацию Салавата с идеей провести лекции для школьников о войне. Инициатива нашла отклик, ведь такие встречи необходимы, чтобы дети и подростки знали историю своих предков и чтили их подвиги. Символично, что добрая инициатива воплотилась накануне 80-летия Победы.

«Сплоченный народ невозможно победить. Эта сплоченность дала победу над Германией. И в настоящее время на Украине победа будет за нами», — считает Пискарев.

Владимир Пискарев пишет книги, занимается творчеством, и делится бесценным опытом. Название одной из его книг «На заслуженном отдыхе, но без отдыха» лучше всего описывает его жизнь.

Указом Президента России награжден юбилейной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Ее ветерану вручил лично Глава Башкирии Радий Хабиров.