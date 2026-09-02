Жителей района Башкирии предупредили о вынужденном отключении газоснабжения

По данным администрации Янаульского района, в ряде населённых пунктов и микрорайонов вынужденно отключат газ.

Временные меры связаны с проведением внеплановых ремонтных работ по результатам диагностики на магистральном газопроводе «Трансгаз». Отмечается, что мероприятие необходимо для обеспечения надёжности и безопасности системы газоснабжения.

Отключение затронуло следующие территории: микрорайон Истяк, село Истяк, микрорайон Южный и микрорайон Восточный.

Специалисты работают в усиленном режиме, чтобы завершить все необходимые мероприятия в максимально короткие сроки. Для ускорения пуска газа и скорейшего восстановления подачи ресурса граждан просят обеспечить доступ специалистов в жилые помещения.

Ранее в Башкирии при хлопке газовоздушной смеси пострадали два человека.