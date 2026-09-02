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09:20 (UTC+5), 02 Сентября 2026

В Башкирии при хлопке газовоздушной смеси пострадали два человека

Обстоятельства случившегося устанавливает дознаватель МЧС России.

Фото: пресс-служба МЧС по РБ | Мах
Ксения Калинина

По информации пресс-службы МЧС по РБ, вчера вечером в деревне Калинино Баймакского района произошел хлопок газовоздушной смеси в жилом доме.

В инциденте пострадали два человека — 75-летний мужчина и 65-летняя женщина. Они получили термические ожоги различной степени тяжести, их доставили в хирургическое отделение Центральной городской больницы Сибая.

В происшествии обошлось без погибших. По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Пожарная охрана на место происшествия не вызывалась. 

Ранее жителя Башкирии осудили за повторное самовольное подключение к газу.

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