Жителя Башкирии осудили за повторное самовольное подключение к газу

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в марте 2026 года мужчина был привлечен к административной ответственности по статье «самовольное подключение к газопроводу». Однако позже он снова подключил домовладение к газопроводу, пренебрегая правилами безопасности, без соответствующего разрешения уполномоченной организации, сорвав пломбу и открутив заглушку, которую установили сотрудники газовой службы.
Подсудимый признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.
Ранее в городе Башкирии в крупном пожаре сгорела бывшая пекарня Жилкина.
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