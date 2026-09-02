Жителя Башкирии осудили за повторное самовольное подключение к газу

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в марте 2026 года мужчина был привлечен к административной ответственности по статье «самовольное подключение к газопроводу». Однако позже он снова подключил домовладение к газопроводу, пренебрегая правилами безопасности, без соответствующего разрешения уполномоченной организации, сорвав пломбу и открутив заглушку, которую установили сотрудники газовой службы.

Подсудимый признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Ранее в городе Башкирии в крупном пожаре сгорела бывшая пекарня Жилкина.