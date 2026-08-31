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16:35 (UTC+5), 31 Августа 2026

В городе Башкирии в крупном пожаре сгорела бывшая пекарня Жилкина

Огонь охватил объект культурного наследия.

Фото: пресс-служба МЧС по РБ | Мах
Ксения Калинина
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Накануне в Стерлитамаке произошел крупный пожар. В пресс-службе МЧС по РБ сообщили, что огнем были повреждены неэксплуатируемое двухэтажное здание, соседний бревенчатый дом, а также кровля еще одной рядом стоящей пустующей постройки. Как оказалось, пожар произошел в доме № 21 по улице Комсомольской. По этому адресу числится «Пекарня Жилкина». По информации, размещенной в 2ГИС, это историческое здание, построенное в 1909 году купцом 3-й гильдии С. Г. Жилкиным на страховые деньги и личный капитал.

Первый этаж выполнен из кирпича и украшен скромным кирпичным декором, второй — из дерева с резным декором на фасаде. В начале XX века здесь впервые в городе была организована промышленная выпечка хлеба с использованием современного на тот момент оборудования. Пекарня Жилкина стала самым посещаемым местом по продаже белого хлеба в тот период. После революции здание было национализировано и продолжало использоваться как пекарня до 1946 года. Позднее в нём разместился пимокатный цех. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения.

Что стало причиной сильного пожара, предстоит установить дознавателю МЧС по РБ.

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