В городе Башкирии в крупном пожаре сгорела бывшая пекарня Жилкина

Накануне в Стерлитамаке произошел крупный пожар. В пресс-службе МЧС по РБ сообщили, что огнем были повреждены неэксплуатируемое двухэтажное здание, соседний бревенчатый дом, а также кровля еще одной рядом стоящей пустующей постройки. Как оказалось, пожар произошел в доме № 21 по улице Комсомольской. По этому адресу числится «Пекарня Жилкина». По информации, размещенной в 2ГИС, это историческое здание, построенное в 1909 году купцом 3-й гильдии С. Г. Жилкиным на страховые деньги и личный капитал.

Первый этаж выполнен из кирпича и украшен скромным кирпичным декором, второй — из дерева с резным декором на фасаде. В начале XX века здесь впервые в городе была организована промышленная выпечка хлеба с использованием современного на тот момент оборудования. Пекарня Жилкина стала самым посещаемым местом по продаже белого хлеба в тот период. После революции здание было национализировано и продолжало использоваться как пекарня до 1946 года. Позднее в нём разместился пимокатный цех. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения.

Что стало причиной сильного пожара, предстоит установить дознавателю МЧС по РБ.