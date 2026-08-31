В Башкирии огнеборцы ликвидировали крупный пожар и спасли человека

По данным пресс-службы МЧС по РБ, накануне вечером в Стерлитамаке на улице Комсомольской произошел пожар в условиях плотной частной застройки. Огнем были повреждены неэксплуатируемое двухэтажное здание, соседний бревенчатый дом, а также кровля еще одной рядом стоящей пустующей постройки.

Из рядом стоящего дома, который оказался в зоне плотного задымления, звенья газодымозащитной службы благополучно вывели человека. Благодаря грамотным действиям пожарных сам дом не пострадал — его удалось отстоять от огня.

Пожар удалось ликвидировать, не дав ему распространиться дальше. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС России.