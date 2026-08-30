В городе Башкирии тушат горящее здание

По предварительной информации пресс-службы МЧС по РБ, пожар охватил всю постройку.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, которые принимают все меры для локализации и тушения огня.
Информации о пострадавших не поступало, площадь пожара уточняется.
Ранее в Башкирии на веранде сгоревшего дома нашли труп мужчины.
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