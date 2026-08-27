В Башкирии на веранде сгоревшего дома нашли труп мужчины

Пожарные МЧС России и добровольных пожарных команд Тюрюшевского и Кузеевского сельсоветов ликвидировали открытое горение жилого дома, также были потушены поврежденные огнем автомобили «ВАЗ» и «Ока».

При разборе места пожара на веранде был найден погибший 71-летний мужчина. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, работает дознаватель МЧС России, сообщили в ведомстве.

Ранее и. о. мэра Уфы прокомментировал резонансный пожар в ресторане «Даско Гарден».