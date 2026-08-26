И.о. мэра Уфы прокомментировал резонансный пожар в ресторане «Даско Гарден»

И. о. главы администрации Уфы Рустам Шарипов поручил усилить профилактическую работу с коммерческими объектами по вопросам пожарной безопасности. 26 августа на оперативном совещании в мэрии города обсудили последствия резонансного пожара в трёхэтажном ресторанном комплексе «Даско Гарден» около столичного парка Гафури, где вечером 24 августа загорелась крыша мансардного типа.

По словам начальника Управления гражданской защиты города Руслана Шайдуллина, огнём был значительно повреждён мансардный этаж здания вместе с имуществом и кровлей на общей площади 670 кв. метров. До прибытия подразделений пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 60 человек. Обошлось без пострадавших.

«В тушении пожара были задействованы 72 человека и 24 единицы техники», — доложил он.

Рустам Шарипов отметил, что службы сработали оперативно.

«Связь со всеми службами поддерживалась постоянно. Причины возгорания пока выясняются дознавателями. Это или неисправность электропроводки, или неосторожное обращение с огнём, или другие причины», — сказал он.

И. о. мэра подчеркнул важность профилактической работы с коммерческими объектами общепита и торговли для недопущения подобных происшествий в будущем, а также необходимость страхования таких объектов и регулярного проведения противопожарных мероприятий.

Ранее в Уфе показали, как выглядит сгоревший «Даско Гарден».