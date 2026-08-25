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19:11 (UTC+5), 25 Августа 2026

В Уфе показали, как выглядит сгоревший «Даско Гарден» — фоторепортаж

Корреспондент ИА «Башинформ» побывал у ресторана «Даско Гарден» около столичного парка Гафури, где вечером 24 августа загорелась крыша мансардного типа. Сильный густой дым можно было наблюдать даже из отдаленных частей Уфы.

Фото: Иван Вавилов | ИА «Башинформ»
Иван Вавилов
Иван Вавилов ИА «Башинформ»
Иван Вавилов ИА «Башинформ»
Иван Вавилов ИА «Башинформ»
Иван Вавилов ИА «Башинформ»
Иван Вавилов ИА «Башинформ»
Иван Вавилов ИА «Башинформ»
Иван Вавилов ИА «Башинформ»
Фото: Иван Вавилов | ИА «Башинформ»
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По данным регионального МЧС, площадь огня составила 600 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 60 человек. Во время инцидента никто не пострадал.

Иван Вавилов ИА «Башинформ»
Иван Вавилов ИА «Башинформ»
Иван Вавилов ИА «Башинформ»
Иван Вавилов ИА «Башинформ»
Иван Вавилов ИА «Башинформ»
Иван Вавилов ИА «Башинформ»
Иван Вавилов ИА «Башинформ»
Иван Вавилов ИА «Башинформ»
Иван Вавилов ИА «Башинформ»
Иван Вавилов ИА «Башинформ»
Иван Вавилов ИА «Башинформ»
Фото: Иван Вавилов | ИА «Башинформ»
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Тушение огня осложнила сложная планировка и особенности конструкции здания, а также высокая пожарная нагрузка, которая способствует быстрому распространению пламени и сильному задымлению.

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