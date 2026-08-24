В МЧС прокомментировали крупное возгорание ресторана в Уфе

В Уфе во время пожара в ресторане «У озера» горела кровля на площади 600 кв. метров. Спасатели эвакуировали 60 человек. Об этом сказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Алексей Васильев.

«На месте пожара принимаются все необходимые меры для скорейшей локализации и ликвидации пожара», — сказал Алексей Васильев.

Напомним, в Уфе в парке имени Гафури загорелся ресторан «У озера».