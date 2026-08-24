МЧС Башкирии сообщило подробности по сгоревшему ресторану в Уфе

В Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о возгорании ресторана «У озера».
По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит кровля.
«На данный момент площадь пожара составляет 300 кв. метров. Из здания эвакуировали 60 человек. Принимаются все необходимые меры для предотвращения горения и дальнейшего распространения огня. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Ситуация находится на контроле. Информация уточняется», — сообщили в ведомстве.
Напомним, примерно час назад в Уфе в парке имени Гафури загорелся ресторан «У озера».
На месте происшествия находился корреспондент «Башинформа».
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