В Стерлитамаке покупатели жилья в долгостроях получили квартиры

В Стерлитамаке ключи от новых квартир получили семь семей, столкнувшихся с недобросовестными действиями застройщиков и вынужденных ждать решения своей жилищной проблемы. Об этом сообщил в соцсетях глава городской администрации Эмиль Шаймарданов.

Квартиры в новом доме по улице Былинной, 2 предоставлены специализированным застройщиком. Получение жилья стало возможным благодаря масштабному инвестиционному проекту. Администрация города предоставила застройщику в аренду без проведения торгов земельный участок под дом, а застройщик выделил 3% построенной жилой площади.

Ранее сообщалось, что в Башкирии построили квартир на треть больше, чем в прошлом году.