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12:54 (UTC+5), 31 Июля 2026

В Башкирии построили квартир на треть больше, чем в прошлом году

В I полугодии в Башкирии построили более 905 тыс. кв. м. жилья. Из них в многоквартирных домах — 165,4 тыс. кв. м. Ввод МКД вырос почти на треть по сравнению с январём-июнем 2025-го. Распроданность жилья выросла с 42% в июне 2025-го до 53% в июне 2026-го.

Фото: Башинформ | архив
Элина Ахметова
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Цифры озвучил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров на совещании с Ассоциацией застройщиков, проведённом в преддверии Дня строителя.

Восстанавливается рыночная ипотека: объём кредитов за январь-май вырос на 47% по количеству и на 55% – по стоимости. 

По вводу в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения Башкирия занимает 3 место в ПФО и 15 — в РФ. Что касается нежилого фонда, 62% приходится на здания коммерческого назначения, 17% — промышленного, по 10% — сельскохозяйственного и учебного.

В регионе заключено 47 договоров в 11 муниципалитетах по комплексному развитию территорий.  Серьёзные ресурсы вкладываются в территории «Забелья» и «Зауфимья». На их инфраструктурное оснащение направлено более 23 млрд, а до 2030 года – еще дополнительно порядка 13,5 млрд руб. В перспективе на них можно будет построить более 20 млн "квадратов" жилья.

 Однако текущие темпы застройки не позволяют выйти в приемлемые сроки на целевой ориентир. В «Забелье» с 2022 по 2025 годы введено 4,9 млн кв м; в «Зауфимье» с 2028 до 2040 годы планируется ввести 1,3 млн кв. м. Здесь нужно интенсивнее осваивать новые площадки, формировать кластеры для совместного возведения нескольких домов, – отметил премьер-министр.

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