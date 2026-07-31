В Башкирии построили квартир на треть больше, чем в прошлом году

Цифры озвучил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров на совещании с Ассоциацией застройщиков, проведённом в преддверии Дня строителя.
Восстанавливается рыночная ипотека: объём кредитов за январь-май вырос на 47% по количеству и на 55% – по стоимости.
По вводу в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения Башкирия занимает 3 место в ПФО и 15 — в РФ. Что касается нежилого фонда, 62% приходится на здания коммерческого назначения, 17% — промышленного, по 10% — сельскохозяйственного и учебного.
В регионе заключено 47 договоров в 11 муниципалитетах по комплексному развитию территорий. Серьёзные ресурсы вкладываются в территории «Забелья» и «Зауфимья». На их инфраструктурное оснащение направлено более 23 млрд, а до 2030 года – еще дополнительно порядка 13,5 млрд руб. В перспективе на них можно будет построить более 20 млн "квадратов" жилья.
Однако текущие темпы застройки не позволяют выйти в приемлемые сроки на целевой ориентир. В «Забелье» с 2022 по 2025 годы введено 4,9 млн кв м; в «Зауфимье» с 2028 до 2040 годы планируется ввести 1,3 млн кв. м. Здесь нужно интенсивнее осваивать новые площадки, формировать кластеры для совместного возведения нескольких домов, – отметил премьер-министр.
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