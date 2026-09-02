В историческом центре Уфы ремонтируют дороги и тротуары

В историческом центре Уфы ведутся работы по замене асфальта на улицах Пархоменко, Менделеева, Айская и Заки Валиди, сообщает администрация города.

Продолжается реконструкция улицы Октябрьской революции – в этом году заасфальтирована проезжая часть и обустроены тротуары от Цюрупы до Новомостовой. Завершаются работы по укладке гранитных тротуаров на улице Советской (от Пушкина до Тукаева).

В рамках программ «Дорога к дому» и «Дорога к знаниям» в Кировском районе отремонтированы межквартальные и междворовые проезды на 17 участках (более 11 тысяч квадратных метров), а также тротуары у 10 учреждений образования (3,5 тысячи кв. м). В первую очередь работы велись у школ и детских садов – охват составил 21 учреждение.

Ранее сообщалось, что в Уфе по просьбе жителей привели в порядок отдаленную улицу.