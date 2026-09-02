В городе Башкирии после обращения жительницы отремонтировали дорогу

Дорогу на улице Карбышева обновили в Межгорье по просьбе одной из жительниц города в соцсетях. Речь идет об участке от 38-го дома до пересечения с улицей Солнечной.

Комментарий женщины зафиксировала информсистема ЦУР Башкортостана «Инцидент-менеджмент», после чего специалисты направили обращение в местную мэрию.

Известно, что ремонт выполнили к 30 июня, причем вопрос держался на контроле на всех этапах работ.

Ранее в Башкирии назвали министерства, оперативнее реагирующие на жалобы жителей.