В Уфе назвали министерства, оперативнее реагирующие на жалобы жителей

Начальник Управления Главы Башкортостана по социальным коммуникациям Елена Прочаковская на оперативном совещании правительства РБ в ЦУРе представила региональные министерства и ведомства, которые наиболее быстро реагируют на обращения и жалобы жителей в соцсетях.

По данным Прочаковской, в топ-10 за второй квартал 2026 года вошли министерство финансов (среднее время ответа в системе «Инцидент-менеджмент» — 26 минут 30 секунд), министерство здравоохранения (0:50:33), госкомитет Башкирии по ЧС (1:12:43), министерство ЖКХ (1:21:45), госжилстройнадзор (1:27:56), минцифразвития (1:30:46), минэк (1:32:01), госкомитет по ветеринарии (1:34:42), минмолодежи (1:40:19) и минкультуры (1:43:29).

Среди администраций городов и районов лидерами стали Мишкинский (0:54:48), Давлекановский (1:02:40), Дюртюлинский (1:06:07) и Баймакский районы (1:07:43), а также город Октябрьский (1:08:47), Караидельский район (1:16:08), Салават (1:20:44), Межгорье (1:25:03), Куюргазинский (1:32:05) и Благоварский районы (1:33:45).

При этом отмечается, что норма ответа составляет три часа.

Напомним, ЦУР Башкортостана отработал свыше 100 тысяч обращений бойцов СВО и их семей.