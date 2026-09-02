В Башкирии приставы изъяли у фермера спрятанный посевной комплекс

В Салаватском районе судебные приставы изъяли у фермера посевной комплекс, который он прятал от лизинговой компании.
Предприниматель взял технику в долгосрочную аренду с правом выкупа, некоторое время исправно платил, а затем перестал выходить на связь и надежно спрятал агрегат. Руководитель компании обратился в суд, после чего исполнительный лист передали в службу судебных приставов.
По данным республиканской службы судебных приставов, машину нашли на поле другого местного земледельца — должник попросил его временно подержать у себя комплекс, но за имуществом так и не вернулся. Судебный пристав наложил на технику арест и передал ее взыскателю. В отношении фермера вынесли исполнительский сбор в размере 100 тысяч рублей.
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