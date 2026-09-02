В аэропорту Уфы открылась библиотека

В международном аэропорту «Уфа» в зоне вылета терминала внутренних авиалиний, возле пятого выхода открылась публичная библиотека для взрослых и детей, сообщает пресс-служба МАУ.

Теперь пассажиры могут взять почитать любую понравившуюся книгу в ожидании рейса. По правилам библиотеки, после чтения книгу необходимо вернуть обратно на полку.

Примером такого проекта стала открытая в 2010 году в аэропорту Амстердама библиотека самообслуживания. Она работает без библиотекаря и карточек учёта – всё основано на доверии. Любой пассажир в ожидании рейса может выбрать книгу из обширного списка, прочитать и вернуть её на место.

Ранее сообщалось, что переход из самолета в аэропорт Уфы станет быстрее.